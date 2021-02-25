Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 февраля: почти 26 тысяч смолян заболели с начала пандемии. Фото: из архива "КП".

За сутки в Смоленской области зафиксировали 84 положительных теста на коронавирус. При этом выздоровели еще 179 человек. Летальных случаев - 3, передает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболели 25 970 смолян, из них выздоровели 23 805, погиб 601 человек.

В пресс-службе регионального Оперштаба рассказали, как понять нужно ли вакцинироваться после перенесенного коронавируса. Так, профессор вирусологии Александр Чепурнов советует контролировать уровень антител примерно раз в два месяца, причем первый анализ нужно сдать сразу после болезни. Как известно, у переболевших сохраняется разный уровень антител в организме. При этом оплачивать анализ придется из собственных средств.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» сообщала, что коронавирус был зафиксирован на 12 территориях Смоленской области.

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