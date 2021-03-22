Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 марта: «плюс» 38 выздоровевших в регионе. Фото: из архива "КП".

За прошедшие сутки в Смоленской области поставили 61 положительный тест на коронавирус. При этом 38 смолян выздоровели, а 7 человек погибли, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19. Всего с весны 2020 года заболели 27 619, справились с болезнью 26 331 человек, 716 - умерли.

Кроме того, выяснилось, что повторные заражения коронавирусом чаще всего происходят у пожилых людей. Это связано и с причиной высокой смертности в этом возрасте. Как сообщил вирусолог Павел Волчаков, причиной является старение иммунной системы.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» сообщала, что на 22 марта новый коронавирус выявили на 8 территориях Смоленской области. 3714 человек находятся под наблюдением врачей.

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