27 смолян привлекли к ответственности за нарушение масочного режима. Фото: из архива "КП".

Жителей региона привлекли к ответственности за несоблюдение режима повышенной готовности. Как сообщили в пресс-службе Промышленного суда, 27 смолян отказались использовать маски или респираторы в общественных местах. Из них 15 правонарушителей получили наказание в виде предупреждения, а 12 - оштрафованы на 1000 рублей.

Также один человек получил штраф в 15 тысяч рублей за повторное нарушение.

Ранее другой смолянин получил 7,5 тысяч рублей за отказ надеть средство защиты как полагается.

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