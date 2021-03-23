Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 марта: в апреле-мае в оборот поступит вакцина "Спутник Лайт"

В апреле-мае в оборот поступит вакцина "Спутник Лайт". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в регионе обнаружено 60 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе 27 740 человек заразились коронавирусом, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Число выздоровевших за все время достигло цифры 26 450 (+68 минувший день). Летальных исходов - 729 (+5 за сутки).

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, уже в апреле-мае 2021 года в оборот может поступить вакцина "Спутник Лайт". Об этом стало известно в ходе тематического совещания у президента. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания препарата уже завершены, а необходимые для регистрации документы готовы.

Упрощенная вакцина предполагает однократное введение препарата и рассматривается в качестве временного решения для тех стран, которые в разгар пандемии стремятся защитить жизнь и здоровье как можно большего числа граждан. Подробнее о вакцине "Спутник Лайт" мы рассказали здесь.

Ранее мы писали о том, что на 10 территориях Смоленской области обнаружили коронавирус.