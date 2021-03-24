Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 марта: число заболевших COVID-19 продолжает сокращаться. Фото: из архива "КП".

За минувшие сутки на Смоленщине выявлено еще 60 новых случаев заражения COVID-19. При этом 74 человека справились с болезнью, а 5 погибли от осложнений. С начала пандемии в регионе запротоколировано 27 800 случаев коронавируса, 26 524 пациентов выздоровели, 734 - погибли, сообщает столичные Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Тем временем, число новых пациентов с положительными тестами на «ковид» в Смоленской области продолжает снижаться. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. Наибольшее число заражений за сутки выявили в областном центре - «плюс» 22 человека. По 11 случаев обнаружили в Сафоново и Починке. В остальных муниципалитетах - не больше 4 заразившихся.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» сообщала, что 150 смолян привились новой вакциной «Спутник Лайт». Все привитые чувствуют себя хорошо.

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