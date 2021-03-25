Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 марта: ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется. Фото: из архива "КП".

За прошедшие сутки на Смоленщине зафиксировали «плюс» 61 новый случай коронавирусной инфекции, 76 человек успешно перенесли болезнь, а 5 погибли от осложнений. Всего с весны 2020 года в регионе заболели 27 861 смолян, 26 600 выздоровели, 739 - умерли, передает столичный Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Самый сложный период пандемии уже пройден.

- Нам удалось избежать взрывного роста числа больных. Снизить нагрузку на медицинские организации, - сказал он.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» сообщала, что новые 1600 доз вакцины «Спутник V» получили смоляне. Всего с начала прививочной кампании в регион поступило более 35 тысяч доз.

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