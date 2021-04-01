Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 апреля: "плюс" 7 погибших за последние сутки

За последние сутки от коронавируса в Смоленской области погибло 7 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последний день марта в Смоленской области обнаружен 31 новый случай заражения коронавирусом. Число летальных исходов достигло 7. Выздороветь и выписаться смогли 54 смолян.

Всего с начала пандемии в регионе 28 199 жителей получили положительный тест на коронавирус. 26 896 смолян выздоровели за все время, 765 - погибли, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2981 человек, из них 2397 - в режиме самоизоляции, 584 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе. Также стало известно, на каких территориях Смоленской области обнаружены случаи заражения коронавирусом.

Ранее мы писали о том, что курс реабилитации после коронавируса смоляне смогут пройти в больнице на Шевченко.