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Коронавирус Covid-1915 апреля 2021 11:19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 апреля: 3 новых смерти в регионе

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 15 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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44 положительных теста на вирус зафиксировали в лабораториях.

44 положительных теста на вирус зафиксировали в лабораториях.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Смоленской области от коронавируса погибло 3 человека. 44 положительных теста на вирус зафиксировали в лабораториях. 41 человек успешно выписался, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

28 687 человека в регионе заразились коронавирусом с начала пандемии, 27 323 - перебороли COVID-19, 811 - погибли.

Напомним, 14 апреля 27 282 человека выздоровели от инфекции на Смоленщине.

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