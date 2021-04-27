Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 апреля: еще 50 случаев заражения за сутки

"КП" собрала последние новости по COVID-19 в регионе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в регионе выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших с начала пандемии достигло цифры 29 301.

Выздоровело за тот же период 32 смолянина, а общее количество переборовших COVID-19 достигло 27 812, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки погибло ещё 7 пациентов. Всего с прошлого года летальных исходов зафиксировано 869.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По информации регионального Оперштаба, в Смоленской области 2549 человек находятся под медицинским наблюдением. Из них 1993 - в режиме самоизоляции, 556 - в стационаре. Подробную «карту» коронавируса по Смоленской области «КП» публиковала ранее.

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