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Здоровье4 июня 2021 11:52

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 июня: в регионе отмечен рост заболевших и погибших

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 4 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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73 человека заразились коронавирусом за последние сутки в Смоленской области.

73 человека заразились коронавирусом за последние сутки в Смоленской области.

Фото: Мария ЛЕНЦ

73 человека заразились коронавирусом за последние сутки в Смоленской области, 5 погибли. В то же время с инфекцией справились 75 смолян.

Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2605 человек, из них 1870 в режиме самоизоляции, 735 в условиях изоляции в больницах, у 65602 человек медицинское наблюдение снято.

Сутки ранее COVID-19 был обнаружен на 11 территориях в Смоленской области. В лидерах – Смоленск и Смоленский район, Вязьма, Гагарин, Рославль.

Ранее «КП» писала, что 15 новых УЗИ-аппаратов хотят купить для больниц в Смоленской области.

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