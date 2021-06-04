Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 июня: в регионе отмечен рост заболевших и погибших

73 человека заразились коронавирусом за последние сутки в Смоленской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

73 человека заразились коронавирусом за последние сутки в Смоленской области, 5 погибли. В то же время с инфекцией справились 75 смолян.

Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2605 человек, из них 1870 в режиме самоизоляции, 735 в условиях изоляции в больницах, у 65602 человек медицинское наблюдение снято.

Сутки ранее COVID-19 был обнаружен на 11 территориях в Смоленской области. В лидерах – Смоленск и Смоленский район, Вязьма, Гагарин, Рославль.

Ранее «КП» писала, что 15 новых УЗИ-аппаратов хотят купить для больниц в Смоленской области.