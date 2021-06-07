Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 июня: заболеваемость COVID-19 набирает обороты

80 заболевшим диагностировали коронавирус за последние сутки, двое погибли. Фото: Иван МАКЕЕВ

80 заболевшим диагностировали коронавирус за последние сутки, двое погибли. В то же время с болезнью справились 64 человека. Общее число заболевших в регионе за все время наблюдений - более 31,5 тысяч.

Между тем, сутки ранее коронавирус был выявлен на 13 территориях в Смоленской области. Медики наблюдают за состоянием почти трех тысяч человек. За 6 июня вакцинировано 672 человека, полностью завершили вакцинацию 72 022 жителя региона.

Ранее "КП" писала, что в минувшую пятницу в здании УФНС России по Смоленской области работал выездной пункт вакцинации от коронавируса. Десятки сотрудников налоговых органов сделали прививку «Спутник V». Прием каждого начинался с осмотра врача, заполнения анкеты, термометрии, измерения артериального давления, вручения памятки и назначения времени введения второго компонента вакцины.