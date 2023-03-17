Губернатор Смоленской области снят с занимаемой должности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Соответствующий документ опубликован и вступает в силу со дня подписания.

- Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А. В. по собственному желанию, - говорится в документе.

Алексей Островский руководил регионом 11 лет и не планировал уходить в отставку.

Ранее глава государства встречался с Анохиным и отметил его опыт, в том числе работу непосредственно в Смоленской области.

Владимир Путин отметил, что у жителей Смоленской области большой человеческий потенциал. В ближайшее время новым временным руководителем региона будет подготовлен детальный план развития региона с привлечением всех инструментов инфраструктурного развития.

Ранее Алексей Островский посетил с рабочим визитом Кардымовский район и рассказал о планах развития районной больницы.