Губернатор Смоленской области снят с занимаемой должности.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Соответствующий документ опубликован и вступает в силу со дня подписания.
- Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А. В. по собственному желанию, - говорится в документе.
Алексей Островский руководил регионом 11 лет и не планировал уходить в отставку.
Ранее глава государства встречался с Анохиным и отметил его опыт, в том числе работу непосредственно в Смоленской области.
Владимир Путин отметил, что у жителей Смоленской области большой человеческий потенциал. В ближайшее время новым временным руководителем региона будет подготовлен детальный план развития региона с привлечением всех инструментов инфраструктурного развития.
Ранее Алексей Островский посетил с рабочим визитом Кардымовский район и рассказал о планах развития районной больницы.