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НовостиОбщество16 марта 2023 12:01

Смоленский губернатор рассказал о планах по оснащению Кардымовской ЦРБ

Алексей Островский посетил больницу и обсудил с главным врачом Ольгой Михайловой существующие проблемы
Источник:kp.ru
Смоленский губернатор рассказал о планах по оснащению Кардымовской ЦРБ. Фото: администрация Смоленской области.

Смоленский губернатор рассказал о планах по оснащению Кардымовской ЦРБ. Фото: администрация Смоленской области.

Смоленский губернатор рассказал о планах по оснащению Кардымовской ЦРБ. В этом году для обеспечения доступности медпомощи жителям отдаленных сел и деревень в больницу планируют поставить передвижной медицинский комплекс и передвижной флюоромаммограф, а также закупить рентгеновский маммографический цифровой аппарат. Кроме этого, в планах - завершение капремонта поликлиники, капремонт ФАПа в деревне Соловьево, а также приобретение комплекта оснащения ФАПа в Нетризово. Планируется, что новый ФАП начнет свою работу в начале июля.

Ранее "КП" писал, что программа материнского маткапитала расширена в Смоленской области. Семьи получат возможность пользоваться поддержкой неоднократно