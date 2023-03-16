Смоленский губернатор рассказал о планах по оснащению Кардымовской ЦРБ. Фото: администрация Смоленской области.

Смоленский губернатор рассказал о планах по оснащению Кардымовской ЦРБ. В этом году для обеспечения доступности медпомощи жителям отдаленных сел и деревень в больницу планируют поставить передвижной медицинский комплекс и передвижной флюоромаммограф, а также закупить рентгеновский маммографический цифровой аппарат. Кроме этого, в планах - завершение капремонта поликлиники, капремонт ФАПа в деревне Соловьево, а также приобретение комплекта оснащения ФАПа в Нетризово. Планируется, что новый ФАП начнет свою работу в начале июля.

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