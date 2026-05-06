В Смоленской области 7 мая ожидаются грозы и порывы ветра до 17 м/с

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 7 мая, в Смоленской области переменная облачность, ночью местами, днём на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы.

Ветер западный 5–10 м/с, при грозах порывы могут усиливаться до 12–17 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°C, днём +22…+27°C. В Смоленске ночью +11…+13°C, днём +25…+27°C. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

МЧС предупреждает о рисках: усиление ветра, падение веток и слабо закреплённых конструкций, опасность поражения молнией, кратковременные ливни, которые могут привести к ухудшению видимости на дорогах и локальным подтоплениям.

Рекомендации спасателей: избегать открытой местности во время грозы, не укрываться под одиночными деревьями, убрать с балконов лёгкие предметы.

Ранее в Смоленске жители стали чаще жаловаться на высокое давление - подробнее.