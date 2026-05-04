В Смоленске завершают отопительный сезон и готовятся к 9 Мая: итоги городской планерки

Первая часть майских праздников прошла без аварий и происшествий. Но в преддверии Дня Победы коммунальные службы продолжат работать в режиме полной готовности.

В связи с установлением стабильной тёплой погоды готовится постановление о завершении отопительного периода. При этом продолжается подготовка к следующему сезону — впереди масштабные ремонты сетей и оборудования.

В преддверии 9 Мая в городе начали высадку цветов на клумбы и праздничное оформление. В Заднепровском районе установили 120 новых кронштейнов на опоры освещения и более 700 флагов. На мосту через Днепр появились стяги, на разворотном кольце у Колхозной площади разместили четыре флаговые композиции в виде костра, ещё 7 таких композиций установили в Ленинском районе. В Промышленном и Ленинском районах — более 500 флагов в каждом. Также приводят в порядок воинские захоронения, мемориалы и памятные знаки.

Ранее стало известно, что в Смоленске 8 мая проедет «Трамвай Победы».