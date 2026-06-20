Объём платных медицинских услуг в Смоленской области вырос до 5,4 млрд рублей

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году жителям региона оказали платных медицинских услуг на 5,4 миллиарда рублей — на 1,2 процента больше, чем в 2024-м, сообщает Смолстат. На долю медицины пришлось 9 процентов от общего объёма всех платных услуг, оказанных населению.

Рост связан с расширением диагностических возможностей больниц, появлением новых видов обследований и увеличением доступности высокотехнологичной помощи. В регионе активно модернизируют здравоохранение: закупают оборудование, открывают сосудистые и травматологические центры, привлекают врачей по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Ранее "КП-Смоленск" писала, что в Смоленске медики получили награды в преддверии профессионального праздника (подробнее).