В Смоленске 27 июня полностью запретят продажу алкоголя в магазинах

Фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В связи с празднованием Дня молодёжи 27 июня розничная продажа алкоголя в магазинах будет полностью запрещена круглосуточно, сообщает администрация Смоленска. Запрет не распространяется на кафе, бары и рестораны.

26 и 28 июня в радиусе 100 метров от мест проведения мероприятий предприятия общественного питания не смогут продавать алкоголь на протяжении всего времени их проведения. Реализация станет возможна только после 21:00.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске ко Дню молодёжи перекроют центр города до 29 июня.

Также публиковала полную программу празднования (подробнее).