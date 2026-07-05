Смоленским предпринимателям помогут деньгами: от 500 тыс. до 15 млн рублей на развитие бизнеса

Фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленской области выстроена система поддержки бизнеса — от идеи до крупного производства. Начать можно с самозанятости и социального контракта — до 700 тысяч рублей. В 2025 году заключили больше 620 таких контрактов, почти 400 из них — на предпринимательство.

Для тех, кто готов оформить ИП, работает грантовая программа «Первый старт» — до 500 тысяч рублей. За два года её получили более 300 начинающих бизнесменов. Фермерам доступны гранты до 15 миллионов рублей.

Действующий бизнес может взять льготный микрозайм до 5 миллионов рублей или субсидию на оборудование в лизинг — компенсируют до 7 миллионов первоначального взноса. В прошлом году поддержку получили 48 предпринимателей.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что Смоленская область усилит спортивное сотрудничество с Беларусью по итогам коллегии в Бресте (подробнее).