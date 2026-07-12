Стали известны подробности праздничной программы Первого сап-фестиваля в Смоленске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Организаторы раскрыли, что ждёт гостей 18 июля на Владимирской набережной в день сплава на сапах по Днепру. Несмотря на затяжные дожди, которые поливают город уже не первую неделю, в программе заявлены концерт, ярмарка с угощениями, выступления спортсменов и спортивные активности для детей и взрослых. Можно будет бесплатно поиграть в падел, принять участие в эстафетах, проверить силу и выносливость.
Среди зарегистрированных участников сплава разыграют сап-комплект, годовой набор бытовой химии и наушники AirPods 4. Остальные гости тоже не останутся без призов. Можно как проплыть по Днепру в колонне из 350 человек, так и просто прийти на Набережную — поддержать участников, прогуляться по ярмарке и послушать музыку.
Регистрация на сплав открыта по ссылке smolensk.sportog.ru/. Организаторы обещают новые сюрпризы — подробности скоро.
Группа фестиваля - https://vk.com/club239973786
Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Смоленске впервые пройдёт масштабный сплав на сапах по Днепру, который соберет 350 участников - подробнее здесь.