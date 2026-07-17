В Красном открылся первый в Смоленской области детский центр «Светлячок»

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В посёлке Красный на улице Карла Маркса начал работу детский культурно-просветительский центр «Светлячок». Он создан на базе Краснинской библиотечной системы в рамках нацпроекта «Семья». Здесь дети и подростки могут заниматься творчеством, играть и учиться с помощью интерактивного оборудования и современных технологий.

На ремонт и оснащение потратили почти 4 миллиона рублей. В центре обновили стены, двери, освещение, закупили мебель и оргтехнику, пополнили книжный фонд и обучили сотрудников. Пространство разделили на три зоны: игровую для самых маленьких, творческую для мастер-классов и уютную зону чтения для старшеклассников.

Губернатор Василий Анохин подчеркнул, что главная задача таких центров — через игру и творчество увлекать школьников новыми знаниями в сфере культуры и истории. До 1 сентября аналогичные центры откроются в Смоленске, Озёрном, Велиже и Демидове.

Ранее "КП" писала, что Семь учреждений культуры Смоленска присоединились к «Пушкинской карте» (подробнее).