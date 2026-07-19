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Общество19 июля 2026 4:52

Смолянин заплатит 768 тыс. рублей за 3743 уклейки и сома без документов

Рыба ловилась сетями
Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рославльский городской суд взыскал с местного жителя почти 770 тысяч рублей за ущерб водным биоресурсам. Мужчина перевозил в BMW X5 3743 уклейки, 6 канальных сомов, судака и карпа — без документов и со следами сетей. Всё это происходило в период запрета на вылов.

Суд первой инстанции указал: транспортировка велась без сопроводительных бумаг, подтверждающих законность происхождения рыбы. Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Он пытался оспорить решение, ссылаясь на то, что купил рыбу на рынке в Десногорске до введения запрета, но доказательств не предоставил.

14 июля областной суд оставил приговор в силе. Теперь браконьер должен выплатить 768 160 рублей ущерба и ещё 20 363 рубля госпошлины в местный бюджет.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что суд в Смоленской области обязал продавца вернуть 1,4 млн рублей за Audi A8 (подробнее).