Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2026 9:39

В Смоленской области пятница будет сухой и тёплой — до +25°С

В регион придет антициклон
Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 17 июля, в регионе — антициклон. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью 2–7 м/с, днём разгонится до 7–12 м/с.

Температура ночью по области +6°С…+11°С, в Смоленске +8°С…+10°С. Днём воздух прогреется до +20°С…+25°С, в областном центре — до +21°С…+23°С. Давление — 739 мм рт. ст., будет расти.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области стартует летний марафон фестивалей

В центре событий - сап-сплав, партизанская реконструкция, джаз и гастрофесты (подробнее).