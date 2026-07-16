В Смоленской области пятница будет сухой и тёплой — до +25°С

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 17 июля, в регионе — антициклон. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью 2–7 м/с, днём разгонится до 7–12 м/с.

Температура ночью по области +6°С…+11°С, в Смоленске +8°С…+10°С. Днём воздух прогреется до +20°С…+25°С, в областном центре — до +21°С…+23°С. Давление — 739 мм рт. ст., будет расти.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области стартует летний марафон фестивалей

В центре событий - сап-сплав, партизанская реконструкция, джаз и гастрофесты (подробнее).