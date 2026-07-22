Более 1,5 тысячи смоленских школьников отдохнули в лагерях за полтора месяца лета

Фото: Администрация г. Смоленска.

В Смоленске в рамках летней оздоровительной кампании открылись 39 лагерей дневного пребывания и муниципальный детский лагерь «Салют». Уже более 1,5 тысячи ребят отдохнули в школьных лагерях, а 300 юных смолян провели каникулы в «Салюте». На эти цели из областного бюджета выделено порядка 4,4 млн рублей.

Особой популярностью у детей пользуется «Салют» — здесь каждый день проходят спортивные соревнования, творческие мастер-классы, игры и новые знакомства. Уже 26 июля в лагере стартует третья смена «Inter-активное лето», которая объединит еще 150 юных смолян.

Кроме лагерей, для детей работает площадка Эколого-биологического центра. А по пятницам и субботам на площади перед кинотеатром «Современник» учреждения дополнительного образования проводят интерактивные программы для жителей и гостей города.

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