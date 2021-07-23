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Здоровье23 июля 2021 11:50

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 июля: 208 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 23 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 23 июля

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 23 июля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. За последние сутки выявлено 208 новых случаев заражения, 7 человек погибли, 96 – выздоровеи.

Число заболевших с начала пандемии составляет 39 934. Вирус побороли 33 646 смолян, 1 274 – умерли, рассказали в столичном Оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Фото: Стопкоронавирус.рф

Сутки ранее в регионе ушли из жизни 7 человек, «ковид-положительный» статус получили еще 204 смолянина.

«КП» также сообщала, что эпидобстановка в регионе остается неблагоприятной – вирус выявлен на 14 территориях Смоленской области.

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