Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 июля: 208 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 23 июля
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. За последние сутки выявлено 208 новых случаев заражения, 7 человек погибли, 96 – выздоровеи.
Число заболевших с начала пандемии составляет 39 934. Вирус побороли 33 646 смолян, 1 274 – умерли, рассказали в столичном Оперштабе.
Фото: Стопкоронавирус.рф
Сутки ранее в регионе ушли из жизни 7 человек, «ковид-положительный» статус получили еще 204 смолянина.
«КП» также сообщала, что эпидобстановка в регионе остается неблагоприятной – вирус выявлен на 14 территориях Смоленской области.