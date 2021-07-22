Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 июля: "плюс" 204 заболевших Фото: ИВАНОВА Диана

По обновлённым данным столичного Оперштаба, за последние сутки в Смоленской области выявлено 204 случая заражения коронавирусом, 7 человек погибли, 98 справились с болезнью.

Всего инфекция диагностирована у 39 726 жителей, 33 550 смогли ее побороть, 1 267 – погибли. В общей сложности под медицинским наблюдением находятся около 9 500 человек. Почти 115 тысяч человек в регионе полностью завершили вакцинацию.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее «КП» писала, что коронавирус выявили на 14 территориях Смоленской области. Большинство новых случаев зафиксировано в Смоленске, Рославле и Сафонове.

Как сообщалось ранее, вакцинацию постараются сделать более доступной для смолян – время работы мобильных пунктов города продлят до 20.00. Тема пандемии коронавирусной инфекции и прививки от COVID не сходит с повестки дня. Она по-прежнему остаётся в центре внимания и на самом высоком уровне.