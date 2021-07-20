Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 июля: 6 смертей за последние сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

202 случая заболевания выявлено за прошедшие сутки, 6 человек погибло. Данные по заболеваемости опубликовал региональный оперштаб. За сутки выздоровел 91 человек, с начала пандемии – 33 358. Общее число заразившихся составляет 39 318, случаев с летальным исходом – 1 252.

Фото: Стопкоронавирус.РФ.

В регион продолжают поступать компоненты вакцины, более 109 тысяч человек полностью завершили вакцинацию, около 177 тысяч сделали первую прививку.

Ранее «КП» писала, что на борьбу с коронавирусной инфекцией будет выделено 2,5 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов. Мероприятия по противодействию пандемии будут проходить в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Также в Смоленске продлят время работы мобильных пунктов вакцинации, чтобы предоставить смолянам возможность пройти процедуру после рабочего дня.