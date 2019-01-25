2019-01-25T10:12:51+03:00
Общество

1,8 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Смоленской области

На областной центр выделено более 650 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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1,8 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Смоленской области. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.1,8 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Смоленской области. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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1,8 млрд рублей будут затрачены на приведение дорожного полотна в порядок в Смоленской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. На областной центр выделено 660 млн рублей (пятая часть – из областного бюджета, остальная сумма – из федерального), оставшиеся средства уйдут на ремонт областных дорог.

Всего же, как сообщают в администрации, за шесть ближайших лет на приведение в порядок полотна будет направлено 17 миллиардов, из которых 3,2 – рассчитаны на реконструкцию и ремонт дорог в Смоленске и 13,8 млрд – в области. В планах подлатать 100 км городских автодорог и более тысячи км областных.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» публиковала список дорог, которые будут отремонтированы в областном центре. Некоторые участки, запланированные под реконструкцию, вызвали недовольство у общественников. Смоляне считают, что план необходимо доработать.

Кроме того, стоит отметить, что в последнее время в регионе стало больше ДТП, которые происходят по вине дорожных условий.

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