1,8 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Смоленской области
1,8 млрд рублей будут затрачены на приведение дорожного полотна в порядок в Смоленской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. На областной центр выделено 660 млн рублей (пятая часть – из областного бюджета, остальная сумма – из федерального), оставшиеся средства уйдут на ремонт областных дорог.
Всего же, как сообщают в администрации, за шесть ближайших лет на приведение в порядок полотна будет направлено 17 миллиардов, из которых 3,2 – рассчитаны на реконструкцию и ремонт дорог в Смоленске и 13,8 млрд – в области. В планах подлатать 100 км городских автодорог и более тысячи км областных.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» публиковала список дорог, которые будут отремонтированы в областном центре. Некоторые участки, запланированные под реконструкцию, вызвали недовольство у общественников. Смоляне считают, что план необходимо доработать.
Кроме того, стоит отметить, что в последнее время в регионе стало больше ДТП, которые происходят по вине дорожных условий.