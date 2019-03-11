СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-11T09:04:34+03:00

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Автомобилисты пробивают колеса и гнут диски на дорогах Смоленска, сообщает drive2_smolensk ВКонтакте. Водители ежедневно жалуются на разбитые улицы областного центра.

По словам смолян, в городе «стало вообще не реально ездить».

- Ни одной живой улицы, ни одно живого двора, все разбито в хлам! – написал автомобилист, приложив в подтверждение своих слов снимок пробитого колеса.

ФОТО: ВК.

Подписчики паблика поддержали коллегу по несчастью и посоветовали обратиться за возмещением вреда в суд.

Ранее администрация Смоленска попросила жителей города набраться терпения до тех пор, пока в Смоленске не потеплеет. Тогда дорожники смогут полноценно приступить к ремонту улиц. Пока лишь службы вынуждены делать ямочный ремонт улиц, который хоть как прикрывает огромные ямы и ухабы, образовавшиеся после зимы.

Также известно, что в 2019 году регион получит 1,8 млрд рублей на ремонт дорог.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» публиковала список дорог, которые будут отремонтированы в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU