Автомобилисты пробивают колеса и гнут диски на дорогах Смоленска
Автомобилисты пробивают колеса и гнут диски на дорогах Смоленска, сообщает drive2_smolensk ВКонтакте. Водители ежедневно жалуются на разбитые улицы областного центра.
По словам смолян, в городе «стало вообще не реально ездить».
- Ни одной живой улицы, ни одно живого двора, все разбито в хлам! – написал автомобилист, приложив в подтверждение своих слов снимок пробитого колеса.
ФОТО: ВК.
Подписчики паблика поддержали коллегу по несчастью и посоветовали обратиться за возмещением вреда в суд.
Ранее администрация Смоленска попросила жителей города набраться терпения до тех пор, пока в Смоленске не потеплеет. Тогда дорожники смогут полноценно приступить к ремонту улиц. Пока лишь службы вынуждены делать ямочный ремонт улиц, который хоть как прикрывает огромные ямы и ухабы, образовавшиеся после зимы.
Также известно, что в 2019 году регион получит 1,8 млрд рублей на ремонт дорог.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» публиковала список дорог, которые будут отремонтированы в областном центре.
ИСТОЧНИК KP.RU