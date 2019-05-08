В Смоленской области с 13 мая начнется ремонт дорог
По нацпроекту в порядок приведут 30 участков дорог региона и областного центра
ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.
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В Смоленской области с 13 мая начнется ремонт дорог, сообщает пресс-служба губернатора. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в порядок приведут 30 участков дорог регионального значения и областного центра.
- ПСД разработана, до 20 мая планируется завершить аукционные процедуры, - сообщили в администрации.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» публиковала список муниципалитетов и дорог, где пройдут ремонтные работы в рамках госзадания. В областном центре работы пройдут на 16 улицах.
ИСТОЧНИК KP.RU