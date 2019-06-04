2019-06-04T09:08:17+03:00
Общество

В Смоленской области уничтожили 11 взрывоопасных предметов времен ВОВ

В Духовщине и Рославле найдены мины и снаряды
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области уничтожили 11 взрывоопасных предметов времен ВОВ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В Духовщине и Рославле найдены шесть минометных мин и пять артиллерийских снарядов.

Ранее во время «Вахты памяти-2019» были уничтожены более 500 гранат, мин и снарядов. Все они были найдены в деревне Аристово Сычевского района.

Также поисковики захоронили более 850 солдат, погибших на полях сражений, которых нашли в предыдущем и в этом полевых сезонах – 2018 года и за 11 дней Вахты-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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