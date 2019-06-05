2019-06-05T14:06:14+03:00
Общество

Стали известны причины увольнения директора смоленского «Горводоканала»

Руководитель муниципального предприятия пострадал за безынициативность
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ФОТО: ru.wikipedia.org.ФОТО: ru.wikipedia.org.
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Стали известны причины увольнения директора смоленского «Горводоканала». По словам сотрудников комитета по информационной политике городской администрации, принятию решения об увольнении руководителя муниципального предприятия способствовало ряд причин.

Первая связана со скандалом, разгоревшимся вокруг «обезвоженного» дома на улице Фленовской. Два года назад застройщик сдал в эксплуатацию пятиэтажную новостройку, не оплатив подключение водоснабжения «Горводоканалу».

- Проблему решили перекрытием воды, вместо того, чтобы взыскать с застройщика деньги. Сегодня ситуация решена, ее удалось урегулировать со сменой гендиректора муниципального предприятия, - сообщили в администрации.

Вторая причина – безынициативность экс-руководителя в решении проблемы сброса сточных вод в поселке Маркатушино у озера ТЭЦ-2. Расположенная там сеть не была за кем-либо закреплена, поэтому не могла обслуживаться. Сегодня проводится работы для ее принятие на баланс города, и в скором времени сотрудники «Горводоканала» смогут проводить ее прочистку.

Ранее «Комсомольская правда-Смоленск» сообщала, что Владимиру Войтовичу направлено уведомление об освобождении от должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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