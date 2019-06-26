СЕГОДНЯ 07:14 2019-06-26T07:14:16+03:00

Из 16 дорог работы завершены на одной

Изменить размер текста: A A

Власти Смоленска рассказали о ходе ремонта улиц. По словам сотрудников пресс-службы, из 16 дорог работы завершены на одной – Соболева.

Кроме того, большой объем проведен на Лавочкина, Свердлова, Колхозной площади, Беляева, Багратиона. На ряде улиц выполнено 80 процентов от плана – где-то только уложен асфальт, а где-то – приступили к установке бордюрного камня.

А на 1-м Краснофлотском переулке, Ново-Рославльской, Крупской и Полтавской работы еще хватает – дорожники убрали старый асфальт и работают над установкой новых бордюров.

Ранее губернатор Смоленской области провел рабочую поездку по городу и остался недоволен темпом работ по замене рельс на проспекте Гагарина.

А на Дзержинского, говорят автомобилисты, появились новые дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU