Власти Смоленска рассказали о ходе ремонта улиц
Власти Смоленска рассказали о ходе ремонта улиц. По словам сотрудников пресс-службы, из 16 дорог работы завершены на одной – Соболева.
Кроме того, большой объем проведен на Лавочкина, Свердлова, Колхозной площади, Беляева, Багратиона. На ряде улиц выполнено 80 процентов от плана – где-то только уложен асфальт, а где-то – приступили к установке бордюрного камня.
А на 1-м Краснофлотском переулке, Ново-Рославльской, Крупской и Полтавской работы еще хватает – дорожники убрали старый асфальт и работают над установкой новых бордюров.
Ранее губернатор Смоленской области провел рабочую поездку по городу и остался недоволен темпом работ по замене рельс на проспекте Гагарина.
А на Дзержинского, говорят автомобилисты, появились новые дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU