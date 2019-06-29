СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-29T11:29:43+03:00

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В Смоленске отремонтируют тротуары на двух улицах, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Тротуары намерены заменить на Багратиона и 1-м Краснофлотском переулке.

По словам сотрудников администрации, бордюры и поребрик уже демонтированы и на их месте установлены сигнальные столбики. Смолян просят с пониманием отнестись к неудобствам и не трогать столбики и предупреждающие ленты.

Кроме того, жителям областного центра напоминают об ограничении движения на проспекте Гагарина. Три дня автомобилистам придется ездить по участку дороги со стороны ТЦ «Юнона». Также до 2 июля будет запрещена остановка муниципального общественного транспорта на площади Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU