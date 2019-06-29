2019-06-29T11:29:43+03:00
Общество

В Смоленске отремонтируют тротуары на двух улицах

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Поделиться:
ФОТО: smoladmin.ru.ФОТО: smoladmin.ru.
Изменить размер текста:

В Смоленске отремонтируют тротуары на двух улицах, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Тротуары намерены заменить на Багратиона и 1-м Краснофлотском переулке.

По словам сотрудников администрации, бордюры и поребрик уже демонтированы и на их месте установлены сигнальные столбики. Смолян просят с пониманием отнестись к неудобствам и не трогать столбики и предупреждающие ленты.

Кроме того, жителям областного центра напоминают об ограничении движения на проспекте Гагарина. Три дня автомобилистам придется ездить по участку дороги со стороны ТЦ «Юнона». Также до 2 июля будет запрещена остановка муниципального общественного транспорта на площади Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смоленской студентке грозит уголовное дело за незаконное получение пенсии
В Вязьме 15-летний подросток скончался в больнице
Смолян поразил надвигающийся на Рославль циклон
В Смоленской области разыскивают очевидцев смертельного ДТП на светофоре
Губернатор Алексей Островский проведет прямую линию со смолянами
В Смоленской области из-за ремонта путей изменится расписание поездов
«Миссис Вселенная» из Смоленска поборется за миллион на канале «Пятница»
В Смоленске машина такси слетела с дороги
У кого из смолян отключат горячую воду в июле
Тренер из Смоленска по гимнастике стала участницей шоу «Дом-2»
В Смоленске депутаты одобрили льготы двум категориям граждан
Половину проспекта Гагарина снова закроют для транспорта
Смоленские депутаты поддержали инициативу об отнесении к числу участников ВОВ бывших узников концлагерей
Журналисты «Первого канала» сняли передачу о достопримечательностях Смоленской области
Водитель разбившегося автобуса с детьми из Ярцева получил 4 года колонии
Жители Сафонова испугались за здоровье детей, нашедших смертельную отраву для крыс
Две машины сгорели после страшного ДТП на трассе «Орел-Смоленск»
В двух районах Смоленской области найдены опасные предметы времен ВОВ
В Смоленске наводят порядок на детских площадках
В Смоленской области предотвратили «террористический акт смертника»
Журналисты «Первого канала» сняли сюжет в Лопатинском саду Смоленска
Сергей Неверов рассказал Владимиру Путину о проблемах жителей Смоленской области
Смоленские семьи с детьми смогут получить ипотеку под 6%