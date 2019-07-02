СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-02T16:54:07+03:00

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В Смоленской области в гостинице нашли мертвыми двух мужчин, сообщают представители регионального следственного комитета. Погибшим было 28 и 44 года.

Внешние признаки насильственной смерти отсутствуют.

И. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Хоодкова сообщила, что причину смерти удастся установить после вскрытия. По факту смерти мужчин проводится проверка.

Ранее в Вязьме скончался подросток. Следователи выясняют причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU