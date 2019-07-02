2019-07-02T16:54:07+03:00
Происшествия

В Смоленской области в гостинице нашли мертвыми двух мужчин

Внешние признаки насильственной смерти отсутствуют
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ФОТО: Следственный комитет России.ФОТО: Следственный комитет России.
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В Смоленской области в гостинице нашли мертвыми двух мужчин, сообщают представители регионального следственного комитета. Погибшим было 28 и 44 года.

Внешние признаки насильственной смерти отсутствуют.

И. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Хоодкова сообщила, что причину смерти удастся установить после вскрытия. По факту смерти мужчин проводится проверка.

Ранее в Вязьме скончался подросток. Следователи выясняют причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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