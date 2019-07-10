С начала года на водоемах Смоленской области погибли 13 человек

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-10T13:24:16+03:00

Большинство происшествия случились до старта купального сезона или в местах не оборудованных для купаний

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области за полгода на водоемах погибли 13 человек. Некоторые случаи произошли до наступления купального сезона, а также в местах, запрещенных для купаний, доложил на встрече с губернатором начальник регионального управления МЧС Алексей Назарко.

Если говорить о детях, то с начала купального сезона в Смоленске погиб один подросток. Трагедия произошла на запрещенном для купаний водоеме в Соловьиной роще, где смоляне продолжают массово отдыхать. По поручению губернатора здесь, а также у закрытого для купаний озера в Реадовском парке, организована работа мобильного спасательного поста, где спасатели дежурят на общественных началах.

ИСТОЧНИК KP.RU