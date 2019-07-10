2019-07-10T13:24:16+03:00
Происшествия

С начала года на водоемах Смоленской области погибли 13 человек

Большинство происшествия случились до старта купального сезона или в местах не оборудованных для купаний
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Смоленской области за полгода на водоемах погибли 13 человек. Некоторые случаи произошли до наступления купального сезона, а также в местах, запрещенных для купаний, доложил на встрече с губернатором начальник регионального управления МЧС Алексей Назарко.

Если говорить о детях, то с начала купального сезона в Смоленске погиб один подросток. Трагедия произошла на запрещенном для купаний водоеме в Соловьиной роще, где смоляне продолжают массово отдыхать. По поручению губернатора здесь, а также у закрытого для купаний озера в Реадовском парке, организована работа мобильного спасательного поста, где спасатели дежурят на общественных началах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленской области пьяный отчим с ножом набросился на пасынка
Роспотребнадзор начал проверку детского сада "Лучик" в Смоленске
В Вязьме задержали автоледи с наркотиками
В Смоленске дополнительно отремонтируют пять дорог
В Смоленске три улицы останутся без воды
Из-за детской шалости в Сафоновском районе погибли 7 кроликов
Житель Смоленска выгнал родителей из дома,а потом забил отца до смерти
В Смоленске вынесли приговор матери утонувшего в ванне ребенка
В июне в Смоленске родилось пять пар двойняшек
Ночной велопарад в Смоленске пройдет 1 сентября
В Смоленской области школьница спасла тонущего мужчину
Следком проверит аварийный барак на Соболева в Смоленске
В Смоленске и в деревне Алтуховка откроют ясли
В Смоленске вынесли приговор сотруднику телефонной компании
Водитель пикапа погиб на трассе М1 в Смоленской области