СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-02T08:55:38+03:00

Водолазы обследовали дно, но купаться все же не рекомендуют

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В Смоленске в Реадовке и Соловьиной роще открыли спасательные посты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Однако купаться в прудах все же не рекомендуют.

По словам сотрудников МЧС, спасатели будут работать на водоемах ежедневно с 11.00 до 19.00 часов.

- Купание в водоемах официально запрещено, о чем сообщают установленные на них аншлаги. На территории областного центра купание разрешено только в двух прудах – на Дубровенском озере и Ключевом, на которых подготовлены и оборудованы пляжи, созданы условия для массового отдыха, организована работа спасательных постов, - напомнил заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Смоленской области Сергей Уваров.

Ранее - в конце июня - в Соловьиной роще утонул 17-летний подросток. Также в соцсети попало видео, как смоленские подростки делали там опасные трюки, прыгая с моста в водоем.

ИСТОЧНИК KP.RU