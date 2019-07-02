В Смоленске в Реадовке и Соловьиной роще открыли спасательные посты
В Смоленске в Реадовке и Соловьиной роще открыли спасательные посты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Однако купаться в прудах все же не рекомендуют.
По словам сотрудников МЧС, спасатели будут работать на водоемах ежедневно с 11.00 до 19.00 часов.
- Купание в водоемах официально запрещено, о чем сообщают установленные на них аншлаги. На территории областного центра купание разрешено только в двух прудах – на Дубровенском озере и Ключевом, на которых подготовлены и оборудованы пляжи, созданы условия для массового отдыха, организована работа спасательных постов, - напомнил заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Смоленской области Сергей Уваров.
Ранее - в конце июня - в Соловьиной роще утонул 17-летний подросток. Также в соцсети попало видео, как смоленские подростки делали там опасные трюки, прыгая с моста в водоем.
ИСТОЧНИК KP.RU