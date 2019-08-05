СЕГОДНЯ 08:14 2019-08-05T08:14:10+03:00

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В Смоленске на площади Победы восстановили движение транспорта, сообщают пользователи «Смоленский траспорт» соцсети ВКонтакте. Машинам разрешено ездить по старой схеме.

В то же время изменена схема движения на перекрёстке проспекта Гагарина и ул. Николаева: по проспекту со стороны пл. Победы нельзя будет в прямом направлении проехать в сторону физакадемии, а со стороны физакадемии на ул. Николаева.

Между тем, автомобилисты в соцсетях уже успели оценить качество работ на площади Победы. Подписчики паблика сомневаются, что бетонное покрытие на трамвайных путях прослужит долго.

- Если это не исправят, то после зимы весь бетон там начнет разваливаться скорее всего, - высказали свои опасения участники группы.

ИСТОЧНИК KP.RU