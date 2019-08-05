В Смоленской области эвакуировали врачей и пациентов районной больницы

СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-05T08:49:41+03:00

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В Смоленской области прошли учения по тушению пожара в ОГБУЗ «Рославльская центральная районная больница», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

По легенде, в здании сработала пожарная сигнализация. Персонал больницы оперативно сообщили о ЧП в службу спасения и без паники вывели пациентов из здания на улицу.

- Пожарные расчёты приехали через три минуты. На тушение условного пожара понадобилось менее получаса, - рассказали в ведомстве.

В МЧС сообщают, что врачи справились со сложной задачей. Небольшие недочеты, выявленные в процессе эвакуации, будут исправлены, рассказали в пресс-службе.

Ранее масштабные учения прошли в здании областного УМВД и торговых центрах Смоленска. Также в настоящее время идет проверка школ к началу нового учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU