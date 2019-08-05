В Рославле установили новый арт-объект
В Рославле установили новый арт-объект. О появлении скульптуры льва в центральном парке сообщили местные жители в паблике «Главное в Рославле» соцсети ВКонтакте.
Горожане отмечают, что в последнее время центральное место отдыха рославльчан заметно преобразилось. «Только прудика не хватает», - пишут люди в соцсетях.
Между тем, горожане опасаются, что скульптуру может повредить местная детвора.
- Главное, чтоб родители следили за детьми и не позволяли им лазить по фигуркам в парке, - написали местные жители.
Ранее в центральном парке Смоленска появилась новая достопримечательность. Сказочный дуб, украшенный цветочными горшками, «вырос» на площадке с аттракционами.
ИСТОЧНИК KP.RU