СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-05T10:42:02+03:00

Скульптура льва появилась в центральном парке в райцентре

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В Рославле установили новый арт-объект. О появлении скульптуры льва в центральном парке сообщили местные жители в паблике «Главное в Рославле» соцсети ВКонтакте.

Горожане отмечают, что в последнее время центральное место отдыха рославльчан заметно преобразилось. «Только прудика не хватает», - пишут люди в соцсетях.

Между тем, горожане опасаются, что скульптуру может повредить местная детвора.

- Главное, чтоб родители следили за детьми и не позволяли им лазить по фигуркам в парке, - написали местные жители.

Ранее в центральном парке Смоленска появилась новая достопримечательность. Сказочный дуб, украшенный цветочными горшками, «вырос» на площадке с аттракционами.

ИСТОЧНИК KP.RU