2019-08-06T14:17:50+03:00
Общество

Жители поселка под Смоленском останутся без холодной воды

В зону отключения попадают 4 дома, больница и детский сад
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Жители поселка Гедеоновка останутся на один день без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Отключение потребителей произойдет в 10.00 7 августа. О точном времени возобновления подачи воды не сообщается.

В администрации обращают внимание, что обезвоженными окажутся жители домов №12, 13, 14, 16, детский сад «Березка» и отделение дезинфекции областной клинической психиатрической больницы. Причиной отключения воды называют ремонтные работы.

Ранее горячая вода была возвращена в 94 дома Смоленска - на улице 25 Сентября завершили ремонт теплосетей. /

ИСТОЧНИК KP.RU

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