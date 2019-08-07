В Смоленске капитально отремонтируют пути на Трамвайном проезде
В Смоленске капитально отремонтируют пути на Трамвайном проезде, сообщают представители комитета по информационной политике администрации города. Работы запланированы на 2019 год. Отмечается, что в настоящее время проходят конкурсные процедуры.
Кроме того, в ближайших планах властей привести в порядок стрелки и покрытия полотна на пересечении улиц 25 Сентября и Рыленкова.
В администрации обращают внимание, что в настоящее время МУТТП ремонтирует пути на улице Багратиона, площади Желябова, а на Рыленкова уже заменили 400 шпал и привели в порядок стыки.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, в районе завода холодильников появились временные знаки из-за ремонта переезда. А в минувшие выходные на площади Победы вернули традиционную схему движения машин.
ИСТОЧНИК KP.RU