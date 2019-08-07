СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-07T11:37:49+03:00

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В Смоленске капитально отремонтируют пути на Трамвайном проезде, сообщают представители комитета по информационной политике администрации города. Работы запланированы на 2019 год. Отмечается, что в настоящее время проходят конкурсные процедуры.

Кроме того, в ближайших планах властей привести в порядок стрелки и покрытия полотна на пересечении улиц 25 Сентября и Рыленкова.

В администрации обращают внимание, что в настоящее время МУТТП ремонтирует пути на улице Багратиона, площади Желябова, а на Рыленкова уже заменили 400 шпал и привели в порядок стыки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, в районе завода холодильников появились временные знаки из-за ремонта переезда. А в минувшие выходные на площади Победы вернули традиционную схему движения машин.

ИСТОЧНИК KP.RU