2019-08-08T09:22:10+03:00
Общество

В Смоленске приступают к благоустройству двух скверов

Еще по двум проходят аукционы
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В Смоленске приступают к благоустройству двух скверов. ФОТО: из архива издания.В Смоленске приступают к благоустройству двух скверов. ФОТО: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске приступают к благоустройству двух скверов, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Речь идет о территории на переулке Зои Космодемьянской (от ул. Николаева до пересечения с ул. Зои Космодемьянской) и бульваре «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»). По площадке у церкви Петра и Павла и территории у памятника «Самолет ТУ-16» продолжаются аукционы.

Напомним, в 2018 году по программе отремонтированы площадка около ЦУМа, сквер на Кутузова и парк 1100-летия Смоленска. Весной 2019 года рабочие провели повторный ремонт в сквере на Покровке. После зимы местами обвалилась штукатурка на стеле под самолетом, были претензии по озеленению и укладке плитки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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