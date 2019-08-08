СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-08T11:30:56+03:00

В Смоленске на фестиваль в Гнездово привезут автобусы. ФОТО: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске на фестиваль в Гнездово привезут автобусы, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Муниципальной предприятие «Автоколонна 1308» пустит дополнительный рейс маршрута №30.

Автобус по направлению «ул. Щорса - пл. Желябова» будут возить пассажиров 10 и 11 августа.

Расписание:

пл. Желябова: 6.20, 7.25, 8.00, 8.35, 9.10, 11.30, 11.50, 12.40, 13.03, 13.50, 14.15, 15.40, 16.10, 16.50, 17.20, 18.00, 18.32, 19.10.

мкр.Гнездово: 6.50, 8.00, 8.35, 9.10, 9.45, 12.05, 12.25, 13.15, 13.40, 14.25, 14.50, 16.15, 16.45, 17.25, 17.57, 18.35, 19.07, 19.42.

Фестиваль реконструкции - ежегодный праздник, который позволяет окунуться в мир исторической реконструкции и славянской культуры.

Больше информации о празднике здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU