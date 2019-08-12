2019-08-12T09:41:36+03:00
Общество

Фестиваль исторической реконструкции прошел в Гнездово

Гостям показали быт и культуру Средневековья
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ФОТО: smolensk.er.ru.ФОТО: smolensk.er.ru.
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Фестиваль исторической реконструкции прошел в Гнездово, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Гостям показали быт и культуру Средневековья - организаторы знакомили зрителей с воинскими навыками предков, учили стрелять из лука и метать копья в мишень. На территории комплекса выступили клубы реконструкции, фолк-коллективы из городов России и стран ближнего зарубежья, свое мастерство показали ремесленники. Также были представлены средневековые избы и кузницы, лавки с разноцветным сатином и плетеные из древесного лыка лапти, мед, квас и сладости из прошлого.

ФОТО: smolensk.er.ru.

ФОТО: smolensk.er.ru.

- Гнездово – один из важнейших центров Древней Руси. Это место притяжения реконструкторов России и соседних стран. Это место, куда смоляне приезжают за хорошим настроением, где каждое поколение может больше узнать об истории своей страны, погрузиться в атмосферу средневековья и замечательно провести время. Наша первоочередная задача - сохранение уникального памятника и развитие его туристического потенциала, - поделился заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, посетивший комплекс. своими впечатлениями Сергей Неверов.

- Фестиваль исторической реконструкции уникален, он не дает забыть корни нашего великого славянского народа. Спасибо организаторам такого масштабного фестиваля. Пока есть такие люди - будет жива наша история и будет процветать Россия, - сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов.

По информации пресс-службы реготделения партии, благодаря вице-спикеру Госдумы Сергею Неверову были приняты важные решения по сохранению археологического памятника. Ранее остро стоял вопрос охраны культурного наследия от вандалов и установки освещения. Все эти вопросы были решены.

ФОТО: smolensk.er.ru.

ФОТО: smolensk.er.ru.

Кроме того, в рамках регионального партийного проекта «Гнездовские курганы», цель которого – воссоздать древнерусское поселение IX-X веков, построены таверна, детская площадка с качелями, одни из последних сооружений – древнерусская изба и лодка.

Напомним, фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово» проводится с 2012 года. Его главная цель - популяризация исторической и культурной значимости Гнёздовского археологического комплекса.

Ранее в Смоленске прошел фестиваль фейерверков «Звездопад». Зрелищное пиротехническое шоу жители региона увидели в девятый раз. Также 10 августа в областном центре прошли спортивные мероприятия, посвящённые Дню физкультурника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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