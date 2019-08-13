2019-08-13T08:21:23+03:00
Происшествия

Трое маленьких детей получили травмы в аварии в Смоленской области

Малыши 2-х, 4-х и 6 лет госпитализированы в больницу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива социальной сети ВКонтакте.ФОТО: из архива социальной сети ВКонтакте.
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Трое маленьких детей и водитель иномарки получили травмы в аварии в Смоленской области, сообщает пресс-служба областного УМВД. Малыши 2-х, 4-х и 6 лет госпитализированы в больницу.

По словам полицейских, авария произошла в районе 15.30 на трассе «Гагарин – Пушкарево» в Гагаринском районе. По предварительным данным, у «Рено» лопнуло колесо и машину на ходу выбросило с дороги в кювет, где она перевернулась.

О состоянии детей не сообщается. Также нет информации были ли они пристегнуты удерживающими устройствами.

Ранее 8 человек пострадали в аварии с автобусом и фурой. Также полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП на улице Нахимова, где под колесами иномарки погибла 5-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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