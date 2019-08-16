2019-08-16T07:50:14+03:00
Общество

Смолянка осталась в шаге от победы в шоу «Кондитер»

Финалистам пришлось пройти серьезные испытания
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ФОТО: из личного архива героя публикации.ФОТО: из личного архива героя публикации.
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Смолянка Наталья Аржакова осталась в шаге от победы в шоу «Кондитер». Итоговый выпуск программы показал телеканал «Пятница» 15 августа.

За победу боролись 12 человек. Им жюри приготовило серьезные испытания - сделать деталь, которая идеально впишется в любой торт Рената Агзамова, а затем за 10 часов приготовить десерт весом не менее 15 кг.

Победительницей жюри признало Наталью Зыкову с Урала. Ей досталось звание «Народного кондитера» и миллион рублей.

Напомним, Наталья Аржакова занимается кулинарией около 10 лет. В настоящее время печет торты премиум-класса.

В суперфинале смолянка сразила жюри своим шедевром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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