Смолянка осталась в шаге от победы в шоу «Кондитер»

СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-16T07:50:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Смолянка Наталья Аржакова осталась в шаге от победы в шоу «Кондитер». Итоговый выпуск программы показал телеканал «Пятница» 15 августа.

За победу боролись 12 человек. Им жюри приготовило серьезные испытания - сделать деталь, которая идеально впишется в любой торт Рената Агзамова, а затем за 10 часов приготовить десерт весом не менее 15 кг.

Победительницей жюри признало Наталью Зыкову с Урала. Ей досталось звание «Народного кондитера» и миллион рублей.

Напомним, Наталья Аржакова занимается кулинарией около 10 лет. В настоящее время печет торты премиум-класса.

В суперфинале смолянка сразила жюри своим шедевром.

ИСТОЧНИК KP.RU