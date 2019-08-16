СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-16T09:30:24+03:00

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В Смоленске восстановили движение на перекрестке Николаева-Гагарина, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Дорожники закончили ремонт трамвайных путей.

Отмечается, что движение машин организовано по старой схеме.

Между тем, с 20.00 18 августа по 26 августа прекращается движение машин по стороне ТЦ «Юнона». Транспорт будет двигаться в обоих направлениях со стороны ТЦ «Атмосфера». Изменения связаны с проведением работ по укладке асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU