В Смоленске восстановили движение на перекрестке Николаева-Гагарина
Дорожники закончили ремонт трамвайных путей
ФОТО: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске восстановили движение на перекрестке Николаева-Гагарина, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Дорожники закончили ремонт трамвайных путей.
Отмечается, что движение машин организовано по старой схеме.
Между тем, с 20.00 18 августа по 26 августа прекращается движение машин по стороне ТЦ «Юнона». Транспорт будет двигаться в обоих направлениях со стороны ТЦ «Атмосфера». Изменения связаны с проведением работ по укладке асфальта.
ИСТОЧНИК KP.RU