2019-08-16T13:08:26+03:00
Происшествия

Утром в Смоленске горела иномарка

Ford Focus получил серьезные повреждения
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске на улице Румянцева загорелся Ford Focus. Машина вспыхнула около шести утра 16 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

- Иномарку тушили огнеборцы 7-й пожарно-спасательной части, - сообщали в МЧС. - Огнем поврежден двигатель, передняя часть машины и салон.

Причина пожара устанавливается.

Ранее еще одна машина горела в Смоленском районе. Иномарка загорелась прямо на ходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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