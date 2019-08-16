Утром в Смоленске горела иномарка
Ford Focus получил серьезные повреждения
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В Смоленске на улице Румянцева загорелся Ford Focus. Машина вспыхнула около шести утра 16 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
- Иномарку тушили огнеборцы 7-й пожарно-спасательной части, - сообщали в МЧС. - Огнем поврежден двигатель, передняя часть машины и салон.
Причина пожара устанавливается.
Ранее еще одна машина горела в Смоленском районе. Иномарка загорелась прямо на ходу.
ИСТОЧНИК KP.RU