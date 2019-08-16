СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-16T14:14:58+03:00

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На окружной под Смоленском взрослый и ребенок пострадали в ДТП, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Пассажиры легковой машины Lada Kalina доставлены в больницу.

Авария произошла около 11.45 15 августа на на 5-м км автодороги «Юго-Западный обход г. Смоленска».

- Водитель 1981 г.р. на Lada Kalina выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Nissan Terrano, который ехал по главной. В аварии получили травмы два человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что на 12 лет Октября перевернулась автовышка. Очевидцы утверждают, что у машины отказали тормоза.

ИСТОЧНИК KP.RU