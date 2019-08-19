СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-19T15:00:18+03:00

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Скейт-парк в Смоленске реконструируют до конца года, сообщает пресс-служба обладминистрации. Планы по обновлению спортивной площадки обсудили губернатор Алексей Островский и глава города Андрей Борисов.

Градоначальник сообщил, что средства на реконструкцию спортобъекта удалось найти и он будет обновлен уже в этом году. Также отмечается, что к работе будут привлечены профессионалы, чтобы новый облик скейт-парка соответствовал ожиданиям его посетителей.

Ранее появилась информация об установке новых площадок для воркаунта. И появлении новых велопарковок в парке «Соловьиная роща».

ИСТОЧНИК KP.RU