Скейт-парк в Смоленске реконструируют до конца года
Новый облик объекта будет соответствовать ожиданиям спортсменов, обещают власти
ФОТО: из архива администрации Смоленской области.
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Скейт-парк в Смоленске реконструируют до конца года, сообщает пресс-служба обладминистрации. Планы по обновлению спортивной площадки обсудили губернатор Алексей Островский и глава города Андрей Борисов.
Градоначальник сообщил, что средства на реконструкцию спортобъекта удалось найти и он будет обновлен уже в этом году. Также отмечается, что к работе будут привлечены профессионалы, чтобы новый облик скейт-парка соответствовал ожиданиям его посетителей.
Ранее появилась информация об установке новых площадок для воркаунта. И появлении новых велопарковок в парке «Соловьиная роща».
ИСТОЧНИК KP.RU